İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2)

04.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:41

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYOR

Düzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Makinenin derede bulunduğunu; ancak operatöre henüz ulaşamadıklarını belirten Koç, şunları söyledi:

Kaynak: DHA