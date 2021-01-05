İş makinesi 150 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralanan operatör iplerle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İş makinesi 150 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralanan operatör iplerle kurtarıldı

05.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:20

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İş makinesi operatörü, ip yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Bugün saat 16.00 sıralarında Kaynaşlı İlçesi Tavak Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait olan ve yol yapım onarım çalışması sırasında İsmail Aytan idaresinde iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜ, İP YARDIMIYLA DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesinin operatör kabininde sıkışan sürücü İsmail Aytan'ı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ipler yardımıyla yukarı çekilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İş makinesi 150 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralanan operatör iplerle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş makinesi 150 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralanan operatör iplerle kurtarıldı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:23:19. #1.15#
title