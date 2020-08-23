İş makineleri Dereliye ulaşmaya çalışıyor
İş makineleri Dereliye ulaşmaya çalışıyor GİRESUN - Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
23.08.2020 03:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:12
İş makineleri Dereliye ulaşmaya çalışıyor
GİRESUN - Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.
Kaynak: İHA