İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

13.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:51
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANADOLU Otomotiv'in kurucusu iş insanı Taylan Bilgel, İstanbul'da toprağa verildi.

ANADOLU Otomotiv'in kurucusu iş insanı Taylan Bilgel, İstanbul'da toprağa verildi.

79 yaşındaki Taylan Bilgel uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. İstanbul'da dün hayatını kaybeden Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu Taylan Bilgel için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul ettiği törene, aralarında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Taylan Bilgel, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-----------

-Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel, çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul etmesi

-Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın taziyede bulunması

-İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın taziyede bulunması

-Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın taziyede bulunması

-1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever'in taziyede bulunması

-Törenden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Cenazenin taşınması

-Genel ve Detaylar

İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:52:58. #1.15#
title