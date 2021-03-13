İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANADOLU Otomotiv'in kurucusu iş insanı Taylan Bilgel, İstanbul'da toprağa verildi.

79 yaşındaki Taylan Bilgel uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. İstanbul'da dün hayatını kaybeden Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu Taylan Bilgel için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul ettiği törene, aralarında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Taylan Bilgel, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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-Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel, çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul etmesi

-Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın taziyede bulunması

-İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın taziyede bulunması

-Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın taziyede bulunması

-1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever'in taziyede bulunması

-Törenden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Cenazenin taşınması

-Genel ve Detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı