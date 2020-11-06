İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
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İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı

06.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:25
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı

SAMSUN'da polis ekiplerince kamyonetinde yarım milyon lira değerinde 24 tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirilen iş insanı İbrahim G. tutuklandı.

SAMSUN'da polis ekiplerince kamyonetinde yarım milyon lira değerinde 24 tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirilen iş insanı İbrahim G. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, elinde çok sayıda tabanca bulunduğu istihbaratını aldıkları iş insanı İbrahim G.'yi takibe aldı. Evine düzenlenen operasyonda herhangi bulgu veya delile ulaşamayan ekipler, binanın otoparkında bulunan şüpheliye ait kamyonette arama yaptı. Aracın bagajına gizlenmiş tamamı orijinal 24 tabanca, tüfek, 33 şarjör, değişik çaplarda 6 bin 950 tabanca mermisi ve tarihi eser niteliği bulunan el yazması 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Ele geçirlen silah ve mermilerin değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi.'6136 SKM silah ticareti yapmak ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan gözaltına alınan İbrahim G., ifadesinde tabancaların hatıra olduğunu ve herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığını söyledi. Sorgusu tamamlanan İbrahim G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı
İş insanı silah kaçakçılığından tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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