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İş insanı Nevzat Aydın evlendi! Eşi bakın kim çıktı

İş insanı Nevzat Aydın evlendi! Eşi bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın (45), modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile evlendi. Çiftin düğünü Aydın'ın Anadolu Hisarı'ndaki Boğaz manzaralı yalısında gerçekleşti. Zeynep Zenel kimdir? İşte detaylar...

AYDIN (Snob Magazin) - İş insanı Nevzat Aydın, modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile önceki akşam evlendi. Aydın'ın Maldivler'de dört gün sürecek düğün planı yaptığı ve özel uçakla konukları götüreceği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat iş insanı, düğünü İstanbul'da yapmaya karar verdi.

NİKAHI EKREM İMAMOĞLU KIYDI

Hürriyet'in haberine göre; Aydın'ın Anadolu Hisarı'ndaki evinde gerçekleşen nikah törenine 70 kişi katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Aydın ile Zenel, düğün fotoğrafları da boğaz manzarasında çektirdi.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD'de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015'de 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.

45 yaşındaki Nevzat Aydın, 2011'de evlendiği Melis Pekand'dan 2017'de boşanmıştı. Aydın, moda markası Whenever Company'nin ortağı Zeynep Zenel ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

İş insanı Nevzat Aydın evlendi! Eşi bakın kim çıktı

İş insanı Nevzat Aydın evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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