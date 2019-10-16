İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 18:03

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da faaliyet gösteren sendika, oda ve borsalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Oda'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekata başladığını hatırlattı.

Murzioğlu, amacın ülke sınırlarının güvenliğini sağlayarak Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmek istediğine işaret eden Murzioğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

Murzioğlu, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek Türkiye'ye destek vermeye davet etti.

Türk ekonomisinin tehditlere boyun eğmeyeceğini de vurgulayan Murzioğlu, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." dedi.

Toplantıya, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Ticaret Odası Başkanı Sinan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, SAMSİAD Başkanı İsmail Okutgen, Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı.

Kaynak: AA