İş başvurusunda bunlara dikkat
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İş başvurusunda bunlara dikkat

İş başvurusunda bunlara dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nun düzenlediği "ATS Uyumlu Özgeçmiş (CV) Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nun düzenlediği "ATS Uyumlu Özgeçmiş (CV) Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Google Meet ve Youtube canlı yayın üzerinden gerçekleştirilen programa, Naature Teknoloji A.Ş. ve Sunhill International Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı çeşitli dernek ve vakıflarda da yöneticilik yapan Dr. Mehmet Selçuk Batal konuk oldu.

Doğru CV hazırlamanın öneminden bahseden Batal, akla gelen her şeyin CV'ye eklenmemesi gerektiğini, sadece başvurulacak iş ile alakalı şeylerin yazılması gerektiğini ifade etti. CV hazırlarken T.C. Kimlik Numarasının, doğum yerinin ve ayrıntılı doğum tarihinin yazılmamasını söyleyen konuşmacı; ehliyet, e-mail, telefon numarası ve Linkedin hesabının CV de bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

CV' ye mezun olunan üniversite adı ve derecesi, üniversiteye kayıt ve mezun olma tarihleri, tezli bölümden mezun olunduysa tezin konusunun eklenmesi gerektiğini belirten misafir konuşmacı, öğrenci ya da yeni mezun olmuş kişilerin CV'sinin bir sayfadan oluşabileceğini söyledi.

Başka bir şehirde işe başvurulacak ise, ikamet yeri olarak başvurulan şirketin konumuna yakın bir yerin yazılması gerektiğini de ayrıca belirten Mehmet Selçuk Batal, mülakatlarda da doğal davranışlar sergilemenin en doğru hareket olacağının bilgisini verdi. Ayrıca konuşmasında mülakat yerini önceden görmenin heyecanı ve stresi azaltacağını, mülakat saatinden en az 10 dakika önce gereken yerde olunması gerektiğinin öneminden de bahsetti. Sade kıyafet tercih edilmesini tavsiye eden Mehmet Selçuk Batal, mülakat sırasında gereksiz konuşmaların yapılmaması ve duruşumuzun mülakatı yapan kişiye doğru olması gerektiğini de ekledi.

Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. - DÜZCE

İş başvurusunda bunlara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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