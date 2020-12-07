İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Çıplak fotoğraflarını çektiler
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İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Çıplak fotoğraflarını çektiler

07.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:24
İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Çıplak fotoğraflarını çektiler

Kendisini kötü hissettiği bir anda arkadaşından yardım isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı. Baygınlık geçiren genç kadın kendisine tecavüzde bulunan iş arkadaşının bir de fotoğraflarını çektiğini öğrendi.

İstanbul'da Haziran ayında yaşandığı öğrenilen olayda Yeşim Ç., bir mekanda alkol kullanmıştı. Alkolün etkisinde olan genç kız, kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kızın bu durumundan faydalanmak istedi. Mağdur kızı evine bırakması gerekirken kendi evine götürdü.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Arif T., eve gittikten sonra kendisinde olmayan, alkollü olan genç kızın iradesi dışında birlikte oldu. Bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kızın müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun doğrultusunda arkadaşına genç kızın fotoğraflarını çekerek gönderdi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kız ikinci bir şokla karşılaştı. İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını alkollü halinde faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikayetçi oldu.

KIYAFETSİZ FOTOĞRAFLARINI YAYDILAR

Şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasından genç kızın rızası olduğunu üzerine atılı suçu kabul etmediğini fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'ün ifadesi alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'ün genç kızın fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği, yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Genç kızın alkollü halından yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nin 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor. Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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