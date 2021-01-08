İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu

İş aramak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarına giden 18 yaşındaki genç kız, yardımcı olacağını söyleyen bir şahsın tuzağına düştü. Kızı kandırıp kaldığı metruk boş odaya gören şahıs, kıza burada zorla uyuşturucu içirdi ve cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız olaydan 1 gün sonra polisler tarafından yarı çıplak halde yerde bulundu.

Olay, 16 Kasım tarihinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. Otobüs firmalarında çalışmak için iş arayan 18 yaşındaki E.K., otogarda yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Sedat S. ile karşılaştı. Genç kıza yardımcı olacağını söyleyen Sedat S., E.K.'yi otogarda kalmakta olduğu A2 kule 3. kattaki metruk boş bir odaya götürdü.

ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRIP, CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İddialara göre Sedat S., odada uyuşturucu madde kullandı ve ardından genç kıza da zorla uyuşturucu madde kullandırdı. Uyuşturucunun etkisinde olan küçük kız burada cinsel istismara maruz kaldı.

ERTESİ GÜN YARI ÇIPLAK YERDE BULUNDU

Sabah'ın haberine göre baygınlık geçiren E.K., ertesi gün otogarda yapılan denetimler sırasında bulundu. Yarı çıplak olarak yerde olan E.K. üzerine battaniye örtülerek götürüldü. Odadaki uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken, hastanede tedavi altına alınan genç kız kendisine uyuşturucu içirip zorla birlikte olduğunu öne sürdüğü Sedat S.'den şikayet oldu. Sedat S. ise ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

SAVCILIK İDDİANAME DÜZENLEDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan Sedat S. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu, yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.