İş adamları Altıntaş'ı ziyaret etti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesini ziyaret eden iş adamları Belediye Başkanı Arif Teke ile görüşüp ilçeye yapılabilecek yatırımlar ile ilgili bilgi aldılar.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak, Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman öncülüğünde OSB yönetim kurulu olarak daha önce iş adamlarını ziyaretimiz meyvelerini vermeye başladı. Bu gün Çelikler Holding'in çok değerli yetkilileri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile beraber Organize Sanayi Bölgemizi gezdikten sonra belediyemizi ziyaret ettiler. İş adamları bölgenin her yönüyle iyi bir yatırım alanı olduğunu beyan ettiler ve bizi umutlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Altıntaş ilçemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA