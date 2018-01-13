İş Adamından Sığınmacı Çocuklara Giysi Yardımı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Mardin'in Midyat ilçesindeki sığınmacı çocuklara giysi yardımında bulundu.

Korkmaz, beraberinde getirdiği parke, bot, bere, eldiven ve oyuncakları Midyat Geçici Konaklama Merkezi'nde barınan Suriye ve Iraklı sığınmacı ailelere mensup bin çocuğa dağıttı.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, dağıtımda yaptığı açıklamada, Korkmaz'ın merkezdeki sığınmacılara daha önce de yardımda bulunduğunu anımsatarak, "Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Milletimizin alicenaplığının ve yardım severliğinin bir yansımasını görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki buradaki misafirlerimize benzer yardımlar farklı hayırseverler tarafından da devam edecektir." dedi.

Korkmaz ise Midyat Geçici Konaklama Merkezi'ne üçüncü gelişi olduğunu belirtti.

Irak ve Suriyeli sığınmacıların zorunluluk dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını anımsatan Korkmaz, "Kaymakam Hüseyin Tekin, çocukların ihtiyacı bulunduğunu belirttiğinde hemen geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Oğlum Deniz de yazın çalışıp para biriktirmişti. O da biriktirdiği harçlıklarıyla buradaki kardeşlerine oyuncak aldı. Onları getirdik, dağıttık." ifadelerini kullandı.

Suriyeli sığınmacı Mübarek Muhammed Ali ise Türkiye'de çok iyi şekilde ağırlandıklarını vurgulayarak, desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yardım malzemelerinin dağıtımına Midyat Belediye Başkan Vekili Fahri Talay, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve Her Yönüyle Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk de katıldı.