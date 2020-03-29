İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak - Haberler
Recep Özçelik, Karabük, Güncel

İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak dairelerinde ağırlayacağını açıkladı.

29.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:03
İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak dairelerinde ağırlayacağını açıkladı. İş adamı Recep Özçelik ise, öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline yurt genelinden destekler sürüyor. Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede dışarıdan gelecek olan doktorları ücretsiz olarak lüks dairelerinde ağırlamak istediklerini bildirdi. İş adamı Recep Özçelik ise, 36 dairesinde bulunan öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Adnan Çebi, dışarıdan gelecek olan doktorları lüks dairelerinde ağırlamak istediklerini ifade ederek, "İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. Dışarıdan gelecek doktorlarımıza Çebioğlu Firması olarak dayalı döşeli stüdyo dairelerimiz var. Onları ağırlamak istiyoruz. Burada kaldığı sürece dairelerimizde misafir etmek istiyoruz. Bizde böyle katkı sunmak istedik. Herhangi bir ücret yok, elektriği, suyu içinde. Otel konforunda, lüks bir şekilde dairelerimiz hazır. Dışarıdan gelecek doktorlarımıza Karabük'e hizmet vermeleri için, daha sağlıklı bir ortamda onları memnun edebilmek için dairelerimizi hizmetlerine vermek istiyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile gerçekleştirdiği görüşmede 2 veya 3 doktorun şehre gelmek istediğini öğrendiğini kaydeden Çebi, o doktorları her şekilde misafir edebileceklerini söyledi.

Nisan ayı sonuna kadar kira almayacak

Vergi rekortmeni olan iş adamı Recep Özçelik ise, ülkede hızla yayılan korona virüsünün vatandaşları ekonomik olarak etkilediğini belirterek, "Üç blok halinde yaptırdığı inşaatın yüzde 95'ini öğrenciler olmak üzere kiraladım. Diğer oturanlardan da kamu görevlisi, jandarma ve polis de var. Dolayısıyla hepsi bu ekonomik darboğazın arasında bir de çağın hastalığı korona virüs girdi. Bu çağın hastalığı insanları, anayı babayı evlatlardan kopardı. İnsanlar beşeri münasebetlerini yitirdi. Kendim bu şartlar altında düşündüm. Ekonomik darboğazın bir de bu çağın hastalığı girdiğinde bütün beşeri münasebetler ve okullar kapanıp, herkes birbirinden uzaklaştığı için çocuklar ellerindeki paralarla memleketlerine gittiler. Belki aileleri darboğazda, belki bu kirayı zor veriyorlar. Bu şart altında buna nasıl katkım olabilir diye düşündüm. Düşüncemi evde hanımla paylaştım. Nisan ayı dahil kiraları topyekun hepsinden almayalım dedik. Bunları ilan panolarına yapıştırdım" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Kadir Aydar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ender Saraç Demet Akalın Prens Charles Chloe Loughnan
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 15:36:42. #1.14#
title