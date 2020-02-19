İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı
Haberler » Güncel » İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı - Haber

İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı iş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir, 83 yaşında hayata veda etti.

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31
İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı

Eski İl Başkan Yardımcısı iş adamı 'in annesi Mürüvet Demir, 83 yaşında hayata veda etti.


İş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir (83) hayatını kaybetti. Hayırseverliğiyle tanınan Mürüvet Demir'in ölüm haberi, başta Demir ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.


Mürüvet Demir'in cenazesinin, 20 Şubat Perşembe günü İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazını ardından Çeşme Çakabey Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler