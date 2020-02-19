İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı iş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir, 83 yaşında hayata veda etti.



İş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir (83) hayatını kaybetti. Hayırseverliğiyle tanınan Mürüvet Demir'in ölüm haberi, başta Demir ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



Mürüvet Demir'in cenazesinin, 20 Şubat Perşembe günü İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazını ardından Çeşme Çakabey Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA