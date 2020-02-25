İş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
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İş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Sarıyer Bahçeköy'de lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

25.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21
İş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

'de lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlunun cenazesi Kurumuna getirildi.


Sarıyer Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerindeki lüks bir sitede saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, daireye girdiğinde yatak odasında ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ve incelemelerin ardından 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, iş adamı Ali Armağan'ında içinde bulunduğu cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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