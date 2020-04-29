Irrfan Khan: Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü Bollywood aktörü 53 yaşında öldü Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı ve Jurassic World filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü Bollywood aktörü Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı ve Jurassic World filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü Bollywood aktörü Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastanede öldüğü belirtilen Khan'a 2018'de "nöroendokrin tümörü" teşhisi konulmuştu.

Nadir görülen bu hastalık, kan dolaşım sistemine hormon salgılayan hücreleri etkiliyor.

Irrfan Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede ameliyat olmuş, daha sonra hayranları için bir açık mektup yayımlayarak kanser tedavisi sürecinde "yaşadığı acı ve belirsizlikleri" anlatmıştı.

Ölüm haberinin duyulmasından sonra sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

Bollywood yıldızları ve siyasetçiler de Twitter mesajlarında Khan'ın ölümünü "büyük bir kayıp" olarak niteledi.

Khan 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.