Iron Man filmi oyuncuları kim? Iron Man konusu, oyuncuları ve Iron Man özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Iron Man filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Iron Man konusu, özeti ve Iron Man oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Iron Man filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Iron Man filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Iron Man filmini izleyecek olanların merak ettiği Iron Man konusu nedir, Iron Man oyuncuları kimler ve Iron Man özeti gibi konuları inceliyoruz.

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin ordusu için silâh yaratmak zorunda bırakılan milyoner sanayici Tony Stark, bu çalışma sırasında kendisi için de gizlice zırh üretiyordu. Böylece Çinliler'in kontrolünden çıkarak onları durdurabileceğine inanıyordu. Çin'den kaçıp ABD'ye geri döndüğünde tehlikeli bir komplonun varlığını keşfedince durdurabilmek için de Demir Adam'a dönüşüyordu.

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular:Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Samuel L. Jackson

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2008

Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2008 Cuma

Senaryo: Art Marcum, Matt Holloway