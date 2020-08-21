Iron Man 3 filmi konusu nedir? Iron Man 3 oyuncuları ve Iron Man 3 özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Iron Man 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Iron Man 3 konusu, özeti ve Iron Man 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Iron Man 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Iron Man 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Iron Man 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Iron Man 3 konusu nedir, Iron Man 3 oyuncuları kimler ve Iron Man 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

IRON MAN 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark, özel hayatının düşmanı tarafından yok edildiğini anlayınca bu işin sorumlularını bulmak için harekete geçiyor. Köşeye sıkışan Stark'ın en yakınlarını korumak için tek şansı zekâsına ve içgüdülerine güvenerek kendi yetenekleriyle hayatta kalmaktır. Kafasını kurcalayan şu sorunun cevabını arar: Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıyafet midir adamı adam yapan?

IRON MAN 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular:Robert Downey Jr., Guy Pearce, Cobie Smulders, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2013 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Mayıs 2013 Cuma

Senaryo: Shane Black, Drew Pearce

Yapımcı Firma: DMG Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD, Çin

Orijinal Dil: İngilizce