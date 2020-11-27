İrmik helvası tarifi, İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi

İrmik Pudingi, sadece birkaç temel malzemeyle yapılan yumuşak ve lezzetli bir muhallebi. Garnitür olarak şeker kaplı cevizler, muhallebi için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Peki, İrmik helvası tarifi, İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi... İşte detaylar...

İrmik Pudingi, sadece birkaç temel malzemeyle yapılan yumuşak ve lezzetli bir muhallebi. Garnitür olarak şeker kaplı cevizler, muhallebi için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Peki, İrmik helvası tarifi, İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi... İşte detaylar...

İRMİK HELVASI TARİFİ

KAÇ KİŞİLİK: 5 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 25 dakika

İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER?

Helva için:

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir sos tavasında tereyağını eritin.

Sütü ve şekeri ekleyip karıştırın. Süt karışımının düşük ila orta ateşte hafifçe kaynamasına izin verin.

Şimdi ölçülü irmiği yavaşça ekleyin. Isıyı azaltın ve koyulaşana kadar karışımı karıştırmaya devam edin.

Bu yaklaşık 3 ila 5 dakika sürer. Puding neredeyse koyulaştığında alevi söndürün ve vanilyayı karıştırın.

söndürün ve vanilyayı karıştırın. Pudingi dikkatlice ayrı servis tabağına (kullanılıyorsa) veya bir güveç içine dökün.

En az 30 dakika veya puding donana kadar soğutun.

Ceviz Süslemesi Yapmak İçin - Bu arada cevizleri tavada hafifçe kavurun. Suyu cevizlerin üzerine eşit şekilde serpin ve kaplamak için çalkalayın. Şeker ateşte eriyecek ve cevizleri kaplayacaktır. Şimdi alevi söndürün ve aynı tavada cevizleri soğumaya bırakın. Soğuyunca gevrek hale gelecektir. Cevizleri eşit şekilde doğrayın ve garnitür olarak kullanın.

Servis yapmak için - Puding sertleştikten sonra bir servis tabağına çevirip şekerli cevizle süsleyebilirsiniz. Tek tek kaselerde olduğu gibi hizmet etmiyorsa.

Püf noktaları: Tane Tane Dökülen İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Kimisi daha ıslak, yapış yapış bir kıvamda sevse de irmik helvasının pilav gibi tane tane döküleni makbuldür. Yemelere doyum olmaz tatlının bol fıstıklı olması da şart. Fıstıksız irmik helvası eksik kalır.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Helvayı herhalde sevmeyen yoktur. Tam kıvamında ve çok leziz bir sütlü irmek helvası yapalım hep birlikte.

SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

25 gramlık dolmalık fıstık

2 su bardağı irmik

SÜTLÜ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk önce bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 2 su bardağı şekeri koyup orta harlı bir ateşe koyalım.

Şeker eriyene kadar karıştıralım.

Çok fazla kaynatmadan şeker eriyince bir kenara alalım.

Bu arada kavuracağımız tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çar bardağı sıvıyağı ekleyelim.

Yağ eriyince içine 25 gr dolmalık fıstığı katalım.

İrmiği de ilave ettikten sonra orta ateşte dolmalık fıstık ve irmiklerin rengi dönene kadar kavuralım.

İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kapatalım.

Bu sırada sütlü karışımı yavaş yavaş tencereye boşaltalım.

Ocağın altını tekrar açalım ve karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını söndürüp, üzerine bir bez örtüp tenceremizin kapağını kapatalım.

Yaklaşık 30 dakika dinlenen helvamızı servis edeceğimiz kâseye koyup ikram edebilirsiniz.

Arzuya göre helvanın üzerine Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Püf noktaları:

İrmikler isteğe göre kavrulabilir. Kavrulup kavrulmadığını daha önceden eklediğiniz dolmalık fıstıklardan da anlayabilirsiniz.

Helvamız piştikten sonra 25-30 dakika kadar dinlendirelim.

Bu tarifi süt yerine su ile de yapabilirsiniz.

Şekeri de damak tadınıza göre az veya çok katabilirsiniz.

Servis ederken bir kaşık yarımı ile ya da bir kâseye koyup ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.