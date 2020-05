Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş ORDU'da, Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulunan Pınar Sarı'nın (28) ailesi, kızlarının evden zorla alınarak götürüldüğünü ve suya itildiğini ileri sürdü.

6 yaşındayken evlatlık verildiği aileyle yaşayan Pınar'ın biyolojilk babası İlhan Yurt, "Biri itmeseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlar niye kızımı ırmaktan çıkarmamış?" dedi.

Ordu'da yaşayan Pınar Sarı, 6 yaşındayken annesi ölünce evlatlık verildi. Evlatlık verildiği aileyle yaşayan Pınar, geçen pazar günü, kimsenin olmadığı sırada evden çıktı ancak geri dönmedi. Sarı ailesi de polise kayıp olduğunu bildirdi. Hemen arama çalışması başlatan polis, mobese kameralarından Pınar Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiğini belirledi. Irmak ile çevresinde arama başlatıldı. Dün saat 11.00 sıralarında ise suda, Pınar Sarı'nın cansız bedeni bulundu. Melet Irmağı ile çevresinde, olay yeri inceleme ekipleri delil araması yaparken kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.EVDEN ZORLA ALINDIĞI İDDİASIŞüphelilerin sorgusu sürerken Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Pınar Sarı'ın cenazesi bugün kendisini büyüten aile ve biyolojik babası İlhan Yurt tarafından teslim alındı. Kızlarının yüzme bildiğini ve ırmağa atlaması için bir neden olmadığını söyleyen aile, Pınar'ın evden zorla götürüldüğünü öne sürdü.'IRMAĞA ATLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ'Evlatlık aldığı Pınar'a 22 yıl boyunca öz kızı gibi baktığını ifade eden Fatma Sarı (60), "22 yıldır ben baktım ona. Kaybolduğu gün evde yoktum. Telefonuna ulaşılmıyordu. Babası 'arkadaşına gitmiştir, gelir birazdan' dedi. Ben aramaya devam ettim. Her aradığımda 'aradığınız kişiye ulaşılmıyor' dedi. Daha sonra karakola bildirdik. Sonra da ırmakta cesedinin bulunduğunu söylediler. Pınar, ırmağa atlayacak bir insan değildi. İstanbul'da yaşadı, orada yüzüyordu. Olayın faillerinin bulunmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerlerim koptu. Benim bir oğlum düşerek, öldü. Pınar'ı büyüttüm o da suda gitti" dedi.'BİRİSİ İTMESEYDİ DÜŞMEZDİ'Pınar'ın biyolojik babası İlhan Yurt da kızının kaybolduğu gün evin kapısına gelen Can isimli bir kişiyi göndermeye çalıştığını anlatarak, "Aldığımız bilgiye göre pazar günü saat 15.00 sıralarında kapıya Can isimli bir çocuk geliyor. Elinde bir poşet alkolün olduğunu söylediler. Pınar, gitmesini söylemiş. Dışarı çıkması için uğraşmış. Ne yaptıysa ikna etmiş, kızımı götürmüş. Melet Irmağı'na gitmişler. Beş kişi bir arada duruyor. Biri ırmaktan onu neden çıkarmamış? Zaten kızım 200 metreye kadar yüzüp, geri gelebilecek bir kızdı. Biri itmeseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri niye kızımı ırmaktan çıkarmamış?" diye konuştu.'EVDEN ZORLA ALINMIŞ'İlhan Yurt'un eşi Katibe Yurt ise, "Bu olayın içerisinde bir iş var. Bu genç, pazar günü bu kızı aramış. Ellinde bir poşet içkiyle eve gelmiş. Herkes görmüş. Bu daha sonra üvey babası Ramazan Sarı'yı aramış ve 'Baba biz köye gidelim. Bir çocuk kapıya geldi. Beni götürmek istiyor' demiş. Daha sonra akşam köye gitmeyi kararlaştırmışlar. Kapıya gelen adam, Pınar'ı zorla alıp gitmiş" dedi.

Pınar Sarı, bugün Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

- Ordu

Kaynak: DHA