Irmakta Balık Tutmaya Giden Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmaya giden kişinin cesedine ulaşıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmaya giden kişinin cesedine ulaşıldı.
Kesikkaya Mahallesi'nde Kızlar Irmağı'na balık tutmaya giden Mustafa Yüksel'den (37) zaman geçmesine rağmen haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi.
Yüksel'i yakınlarıyla arayan jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma Ekibi, ırmakta Yüksel'in cesedine ulaştı.
Balık tutmak için gittiği ırmağa düştüğü tahmin edilen Yüksel'in yüzme bilmediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.