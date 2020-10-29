Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?
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Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?

29.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:18
Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?

Oyunculuğuyla ve zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?

Irmak Ünal coronavirüse yakalandığını açıkladı. Peki Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 Ankara doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent'in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.

IRMAK ÜNAL FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Çığlık Çığlığa Bir Sevda (2009)

Sizi Seviyorum (2009)

Aşk Üçgeni (2009)

Kötüler Konağı (2008)

Kağıt (2008)

Ayakta Kal (2008)

TV Dizileri:

El Gibi (2007)

Arka Sokaklar (2008)

Ahh İstanbul (2006)

Nehir (2005)

Acı Hayat (2006)

Haziran Gecesi (2004)

Kampüsistan (2003)

Mazlum (2000)

Eyvah Çocuklar (2007)

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