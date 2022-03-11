İrlandalı vekilden Avrupa Parlamentosu'na ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz

Avrupa Parlamentosu'nun İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly, Ukrayna'daki savaşı gündeminden bir an olsun bile düşürmeyen parlamentonun Afganistan topraklarında yaşanan olaylara sessiz kalmasını sert bir şekilde eleştirdi.

AP oturumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uygulandığını ifade eden Daly, parlamentoda bulunan milletvekillerine Ukrayna'nın yanında Afgan halkının yaşadığı insani dramı neden önemsiz bulduklarını sordu.

Parlamento üyesi Daly, konuşmasında şu sözleri kullandı: "Hiç şüphe yok ki masum sivillerin hayatlarının efendilerinin savaşlarında feda edildiği felaket krizleri zamanlarında yaşıyoruz. Evet, Ukrayna'da ama sadece Ukrayna'da değil. Son genel kuruldan bu yana on binlerce Afgan vatandaşı, gıda ve güvenlik arayışıyla kaçmak zorunda kaldı. 5 milyon çocuk kıtlık, ıstıraplı ve acılı ölümle karşı karşıya, çocuk yaşta evliliklerde yüzde 500 artış görüldü ve hayatta kalsınlar diye satılan çocuklar. Ondan bahsedilmiyor. Burada değil, hiçbir yerde bahsedilmiyor."

İrlandalı vekil Daly, Ukrayna'da yapıldığı gibi Afganistan'daki drama ilişkin farkındalık yaratan herhangi bir televizyon yayını yapılmadığını veya acil insani yardım ve müdahalede bulunulmadığına serzenişte bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Özel bir toplantı yok, bu genel kurulda bahsi bile geçmiyor. Afgan heyetleri yok, açıklama yok. Aman tanrım, insani krizlerini bu kadar önemsiz yapan şeyin ne olduğunu merak ediyor olmalılar. Derilerinin rengi mi? Beyaz olmadıkları için mi? Avrupalı olmadıkları için mi? Sorunlarının bir ABD silahından veya ABD işgalinden kaynaklanması mı? Ülkelerinin servetinin çalınması kararının, Rus değil de despot bir ABD başkanı tarafından alınması mı? Çünkü tanrım, bütün savaşlar kötüdür ve tüm kurbanlar desteği hak eder ve o noktaya gelene kadar hiçbir şekilde güvenilirliğimiz yok."