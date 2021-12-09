İrlanda'yı Barra Fırtınası vurdu - Haberler
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İrlanda'yı Barra Fırtınası vurdu

İrlanda'yı Barra Fırtınası vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İrlanda'da günlerdir etkili olan Barra Fırtınası nedeniyle 200 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

İrlanda'da günlerdir etkili olan Barra Fırtınası nedeniyle 200 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

İrlanda'da günlerdir Barra Fırtınası etkili oluyor. Şiddetli yağış ve rüzgar ülkenin doğu ve batısında bulunan ilçelerde hayatı durma noktasına getirdi. Elektrik şebekesi operatörü ESB, bir süre hizmet veremeyeceğini duyurdu. Dün akşam saatleri itibariyle 200 binden fazla ev ve iş yerlerine elektrik verilemediği açıklandı. Duplin, Louth, Mayo, Sligo ve Wicklow kentlerinin yanı sıra 8 bölge için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Donegal ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 120 km'ye ulaştı. İrlanda'nın kuzeyinde de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde birçok ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken Ballywalter Limanı'nda duvar çöktü, Londonderry şehrinde ise bir bina inşaatı için kurulan iskele aracın üzerine devrildi.

Barra Fırtınası'nın 10 gün önce etkili olduğu Birleşik Krallık'ta ise 3 kişi hayatını kaybetmişti. - DUBLİN

İrlanda'yı Barra Fırtınası vurdu

İrlanda'yı Barra Fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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