Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
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Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

Fransa'da 2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında gösteri düzenlendi.

Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
03.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:07

Fransa'da 2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki gösterirken, bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fransa'da Paris'in kuzey banliyösünde 2016 yılında 24 yaşındaki Adama Traore adlı siyahi, jandarma tarafından karakola götürülürken araçta hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada Traore'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve polis aracında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı. Traore'nin ailesi ise adli rapora itiraz etmişti. Traore'nin kız kardeşi Assa'nın çağrısı üzerine bugün Paris Mahkemesinde görülen dava sırasında Paris Adliyesi önünde toplanan bir grup, hayatını kaybeden Traore için anma ve polis şiddetine karşı gösteri düzenledi. Polis şiddetini kınamak için Paris Mahkemesinin önünde toplanan gruba, sarı yelekliler de destek verdi. Anma töreni eylem şeklinde başlarken, eyleme katılanlar arasında "Adalet yok, barış yok", "Adama Traore için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Benzer gösteriler Marsilya şehrinde de düzenlendi.

Fransa'da 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olduğu halde 24 yaşında polis aracında ölen siyahi genç için toplanan bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Göstericiler ellerine geçirdiklerini polise atarken, Paris çevre yolunu da bir süre trafiğe kapattı. - PARİS

Kaynak: İHA

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