Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü

Hollywood oyuncusuyla olan birlikteliğini sonlandıran daha sonra rapçi Kanye West ile görüntülenen Irina Shayk, üstsüz pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel modelin üstsüz paylaşımı gündemi salladı.