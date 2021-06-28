Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü
Hollywood oyuncusuyla olan birlikteliğini sonlandıran daha sonra rapçi Kanye West ile görüntülenen Irina Shayk, üstsüz pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel modelin üstsüz paylaşımı gündemi salladı.
Dünyaca ünlü Rus model Bradley Cooper'la yollarını ayıran Irına Shayk, Kanye West'le yakalanmıştı. Güzel model Shayk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
ÜSTSÜZ POZA BEĞENİ YAĞDI
Irina Shayk'ın paylaştığı üstsüz poz, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Irina Shayk'ın üstsüz pozu;