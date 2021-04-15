Armut / İrfan Tükek kimdir? Armutlol hangi takımda? İrfan Armut Tükek espor kariyeri!

Espor arenasında adından sıkça bahsettiren genç esporcu Armutlol kullanıcı adlı İrfan Tükek kimdir? İrfan Tükek hangi bölümde okumaktadır? Armutlol İrfan Tükek kaç yaşındadır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Genç yaşına rağmen başarılarla dolu espor kariyeri olan İrfan Tükek, takımında gösterdiği başarılarla uluslararası arenada kendinden bahsettiriyor. Peki, İrfan Tükek kimdir? Armut kullanıcı adıyla anılan İrfan Tükek'i gelin hep birlikte tanıyalım.

ARMUT İRFAN TÜKEK KİMDİR?

22 yaşında olan İrfan Berk Tükek, 13 Aralık 1998 tarihinde dünyaya geldi. LoL oynamaya 6 sene önce başlayan İrfan Tükek, yaklaşık 1.5 yıldır profesyonel bir esporcu olarak kariyerine devam etmekte. İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan İrfan Tükek kaydını dondurmuş durumda. Ailesi doktor olan genç esporcunun ilk başlarda esporcu olmalarını istemeseler de zamanla bu duruma alışmaya başlamışlar. "Yılın 6 ayında sosyal hayattan kopuyoruz. Gerçi tatil dönemlerinde bile bireysel antrenmanlar yapıyorum. İyi bir oyuncu olmak için çok fazla bireysel antrenman yapılması ve müsabakalarda sakinliğinizi korumanız gerekiyor" açıklamalarında bulunan İrfan Tükek, çalışmalarını nasıl tamamladığına anlatıyor.

Espor dünyasında adını altın harflerle kazımak istiyorum diyen genç esporcu, oyunculuk sonrası kariyer hedefleri ile ilgili de konuştu. Oyunculuk sonrasındaki dönemde takım kurmayı hedefleyen genç esporcu en kötü ihtimalle bilgisayar mühendisi olurum ifadelerini kullandı. Kazandığı paraları da babasına verdiğini söyleyen esporcu "En iyi şekilde bana yatırım yapacaktır. Oyuncular genelde ev, araba alıyorlar." ifadelerini kullandı.

ARMUT LOL HANGİ TAKIMDA?

Big Plays Incorporated takımında 2015 yılında başlayan kariyeri, Mad Lions'da devam etmekte. Oyunlarda kullandığı ID'ler ise Tucake, push2win,MAD Armutinho veya WeaksideJoe.