İrfan değirmenci gay mi, eşcinsel mi?

İrfan değirmenci gay mi, eşcinsel mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı. Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu. İrfan değirmenci gay mi, eşcinsel mi?

İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır" sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı. İrfan değirmenci gay mi, eşcinsel mi?

İRFAN DEĞİRMENCİ GAY Mİ, EŞCİNSEL Mİ?

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı. Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün DW'nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından takdir edildiğini de şu sözlerle açıkladı:

"Ben geçen yıl gay olduğumu tweetledikten sonra sosyal medya üzerinden tahmin edebileceğiniz linçlere maruz kaldım. Ama sokakta beni gördükleri zaman cesaretimden dolayı beni tebrik edenler de oluyor. Ne tebrik ediyoruz, ne de linçler. Sadece 'benimle ilgili söz söyleme hakkını sana kim verdi?' siye sormak istiyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere hem de bizi yönetmeye çalışanlara. Şair ne diyor?"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.