İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır" sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı. İrfan değirmenci gay mi, eşcinsel mi?

İRFAN DEĞİRMENCİ GAY Mİ, EŞCİNSEL Mİ?

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı. Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün DW'nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından takdir edildiğini de şu sözlerle açıkladı:

"Ben geçen yıl gay olduğumu tweetledikten sonra sosyal medya üzerinden tahmin edebileceğiniz linçlere maruz kaldım. Ama sokakta beni gördükleri zaman cesaretimden dolayı beni tebrik edenler de oluyor. Ne tebrik ediyoruz, ne de linçler. Sadece 'benimle ilgili söz söyleme hakkını sana kim verdi?' siye sormak istiyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere hem de bizi yönetmeye çalışanlara. Şair ne diyor?"