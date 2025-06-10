İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır" sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı. İrfan Değirmenci evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi var mı?

İRFAN DEĞİRMENCİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

İrfan Değirmenci, Haziran 2025 itibarıyla 47 yaşındadır. 3 Kasım 1977 doğumlu olan gazeteci, medya dünyasında 30 yıla yaklaşan bir deneyime sahiptir.

Ankara'da dünyaya gelen İrfan Değirmenci'nin kökeni baba tarafından Antalya Kumluca, anne tarafından ise Afyonkarahisar'a dayanmaktadır.

İrfan Değirmenci evli değildir ve çocuğu bulunmamaktadır. Özel hayatı konusunda ketum bir duruş sergileyen gazeteci, kamuoyunda daha çok mesleki yönüyle tanınmaktadır.

İRFAN DEĞİRMENCİ EĞİTİMİ NE?

Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Değirmenci, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başlamıştır. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın ardından Ali Kırca tarafından stajyer olarak atv'ye çağırılmıştır. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçmiştir.