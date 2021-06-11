İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?
Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Başakşehir SK forması giyen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği ancak sonunda Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdiği Gözde Doyran kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?
Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Başakşehir SK forması giyen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği ancak sonunda Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdiği Gözde Doyran kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?
GÖZDE DOYRAN KİMDİR?
Gözde Doyran, 2 Ocak 1997 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de büyüyen 24 yaşındaki Doyran, ismi öğrenilemeyen bir üniversitede İç Mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor.