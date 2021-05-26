İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?
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İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?

İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?
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Sedat Peker'i hedef alan videolarının ardından 2019'da evinin önünde vurulan Gazeteci İrfan Aydın, Peker'in şimdi çektiği videolardan kullandığı "Bir tripoda ve kameraya yenileceksiniz" sloganını aslında geçtiğimiz yıllarda kendisinin onun için kullandığını söyledi. Peki, İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?

Bursa'da 3. Göz isimli gazetenin sahibi olan İrfan Aydın, Sedat Peker'i hedef alan videolarının ardından 2019'da evinin önünde bacaklarından 4 kurşunla vurulmuştu.

İRFAN AYDIN KİMDİR?

İrfan Aydın 1975 Trabzon Çaykara doğumludur. U.Ü. Ziraat Fakültesi Seracılık ve Süs Bitkileri Bölüm Mezunudur .Bölgesel yayın yapan 3. Göz Gazetesinin sahibidir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yayın yapan bir gazetenin sahibi İrfan Aydın'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sosyal medya hesabından yaptığı yayınlar üzerine onlarca kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Darbeye destek suçlaması ile gözaltına alınan İrfan Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Orhangazi'de yayın yapan gazetenin sahibi İrfan Aydın'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti.

Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan İrfan Aydın'nın darbeye destek suçlaması ifadesine başvurulmuştu. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen İrfan Aydın tutuklanmıştı.

Kaynak: Sputnik Türkiye

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