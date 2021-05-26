İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?

Sedat Peker'i hedef alan videolarının ardından 2019'da evinin önünde vurulan Gazeteci İrfan Aydın, Peker'in şimdi çektiği videolardan kullandığı "Bir tripoda ve kameraya yenileceksiniz" sloganını aslında geçtiğimiz yıllarda kendisinin onun için kullandığını söyledi. Peki, İrfan Aydın kimdir? İrfan Aydın kaç yaşında ve nereli?