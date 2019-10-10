İrfa'da yeni dönem

10.10.2019 13:29

İrfa Gelenekli Sanatlar, Musıki ve Dil Eğitimleri'nin 2019-2020 1. Eğitim dönemi kayıtları tamamlandı.

Kur'an-ı Kerim, Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Çini, Keçe, Cilt, Ney, Rebab, Tanbur, Ud, Kanun, Ritim, Ritmik Okuma, Türk Musikisi Nazariyatı, Keman, Klasik Kemençe, Fotoğrafçılık gibi geniş bir eğitim yelpazesine sahip İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde eğitim görmek isteyenler gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda, istedikleri ya da uygun olduğu branşlarda kayıt yaptırılabiliyor. Yaz boyunca İrfa Yaz Okulu'nda bir çok farklı dalda eğitim gören çocuklarımıza ailelerinden gelen yoğun istek üzerine kış döneminde de Kur'an-ı Kerim dersleri devam ediyor.

Yüzlerce sanatsever öğrenciye ev sahipliği yapan İRFA, unutulmaya yüz tutmuş sanatları ve sanatçıları destekleyerek medeniyetimizden bizlere miras kalan güzelliklerin korunmasını ve aslına uygun şekilde ihya edilmesini amaçlıyor. Panel, Seminer ve sempozyum projeleri ile geleceğe yön vermeyi hedefleyen İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi icra ettiği Sema Mukabelesi ile yerli ve yabancı misafirlere kapılarını açıyor.

Kaynak: Bültenler