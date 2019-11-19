İrem Sak: Sosyal medya beni etkilemiyor

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Karlar Ülkesi 2'nin gala gecesine katılan İrem Sak iyi bir animasyon sever olduğunu söyledi. Gündemde henüz proje olmadığını söyleyen İrem Sak sosyal medyada bayağı popüler. Sosyal medyadan gelen taciz ve kötü yorumlardan etkilenmiyorum diyen Sak, "dalgaya alıyorum" dedi.

#İremSak