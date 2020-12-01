İrem Sak kimdir? İrem Sak nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İrem Sak dizileri ve filmleri nelerdir?

İrem Sak, son yıllarda adı çok sık duyulan dizi ve film oyuncusudur. Son olarak Çukur'daki Seren yoluyla adından bahsettiren İrem Sak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İrem Sak ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İrem Sak genellikle romantik ve komedi kategorilerinde film ve dizilerde oynamaktadır. Son olarak Çukur Selen olarak oyuncuların karşısına farklı bir karakterle çıkmıştır. İrem Sak hakkında tüm merak edilenlere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İrem Sak kimdir? İrem Sak kaç yaşındadır, nerelidir?

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak 9 Şubat 1986 yılında Sivas'ta doğmuştur. 34 yaşındaki Çerkes kökenli oyuncu çocukluğunu ve gençliğini Sivas'ta geçirmiştir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış ve eğitim için İstanbul'a gelmiştir. İrem Sak İstanbul Üniversitesi, Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. İrem Sak'ın ilk televizyon oyunculuğu deneyimi "Şen Yuva" dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteridir.

İREM SAK OYUNCULUK KARİYERİ

Lise zamanlarından beri tiyatroya ilgi duyan İrem Sak,üniversitede de tiyatroya devam etti. 2008 yılında BKM'de oynanan Sizinkiler oyununda "Zeytin" karakterini canlandırdıktan oyunculuk serüveni başladı. İrem Sak daha sonra Domino's Pizza, Allianz, Teknosa, Garanti Bankası ve Money Clup gibi reklamlarda boy gösterdi. Şen Yuva dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteri sonrasında televizyon oyunculuğu kariyeri de başlamıştır. İrem Sak kariyerinde en çok komedi programları ve dizi/filmlerinde yer almıştır. İlk olarak 5'er Beşer programında canlandırdığı "Sinem" karakteri çok sevilmiş ve onu Türkiye'ye tanıtmıştır. İrem Sak'ın kariyerinde patlama yaratan dizi ise Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaristliğini üstlendiği "Yalan Dünya" dizisindeki "Tülay" karakteridir. İrem Sak bugünlerde "Çukur" dizisinde Seren karakterini canlandırmaktadır.

İrem Sak kaç yaşında: 34

İrem Sak nereli: Sivas

İrem Sak mesleği nedir: Oyuncu

İrem Sak burcu ne: Kova

İREM SAK'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER