İrem Sak kimdir? İrem Sak hayatı ve biyografisi! İrem Sak kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrem Sak kimdir? İrem Sak hayatı ve biyografisi! İrem Sak kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Sak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İrem Sak hakkında merak edilenler. İrem Sak hayatı ve biyografisi. İrem Sak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İrem Sak merak konusu oldu. İşte İrem Sak hakkında merak edilen İrem Sak kimdir, İrem Sak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İREM SAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1986 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 35 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli: Sivas

Boy: 1,7 m

İREM SAK BİYOGRAFİ

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenli olan oyuncu ilkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta tamamlayıp 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında 5'er Beşer programında "Sinem" karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yalan Dünya adlı dizide "Tülay" karakterini canlandırdı. 2015-2018 yılları arasında Güldür Güldür Show'da rol aldı. 2016'da 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Hepimizin Öyküsü Aynı oyunuyla Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.[2] Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dizide "Müjde Güneş" karakterini canlandırdı. 2020'de ise Çukur dizisinde "Seren Erdenet" karakterini canlandırdı.

İrem Sak kimdir? İrem Sak hayatı ve biyografisi! İrem Sak kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Alişan Neşet Ertaş Metin Çekmez
Spor Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İrem Sak kimdir? İrem Sak hayatı ve biyografisi! İrem Sak kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:01:15. #1.16#

title