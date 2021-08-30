İrem Sak kimdir? İrem Sak hayatı ve biyografisi! İrem Sak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Sak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İrem Sak hakkında merak edilenler. İrem Sak hayatı ve biyografisi. İrem Sak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İrem Sak merak konusu oldu. İşte İrem Sak hakkında merak edilen İrem Sak kimdir, İrem Sak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İREM SAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1986 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 35 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli: Sivas

Boy: 1,7 m

İREM SAK BİYOGRAFİ

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenli olan oyuncu ilkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta tamamlayıp 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında 5'er Beşer programında "Sinem" karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yalan Dünya adlı dizide "Tülay" karakterini canlandırdı. 2015-2018 yılları arasında Güldür Güldür Show'da rol aldı. 2016'da 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Hepimizin Öyküsü Aynı oyunuyla Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.[2] Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dizide "Müjde Güneş" karakterini canlandırdı. 2020'de ise Çukur dizisinde "Seren Erdenet" karakterini canlandırdı.