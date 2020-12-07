İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Çukur dizisi ile ekranlara dönen oyuncu İrem Sak'ın bir programda yaptığı sevgili açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sunucu 3 yıldır sevgilisi olmadığını söyleyen Sak'a "E benim bildiklerim ne o zaman?" sorunu yöneltirken, Sak, "Sevgili sordun, sevgilim olmadı" diyerek cevap verdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan İrem Sak Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a dahil oldu. Dizide gösterdiği başarılı performans ile izleyenlerin beğenisini kazanan Sak, YouTube'de Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un 'Bize Kaldı' adlı programına konuk oldu.

Burada özel hayatını ilişkin açıklamalarda bulunan Sak kullandığı ifadeler ile sosyal medyada gündem oldu. Sunucular başarılı oyuncuya, "Seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" şeklinde soru yöneltti.

"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Soruya yanıt veren Sak, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok" dedi.

"SEVGİLİ SORDUN, SEVGİLİM OLMADI"

Cevaba karşılık gelen, "E benim bildiklerim ne o zaman?" sorusuna yanıt veren Sak, "Sevgili sordun, sevgilim olmadı" dedi.

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.