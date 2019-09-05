İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

05.09.2019 11:39

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ile başrolde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisiyle popüler hale geldi. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu dizileri, boyu, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Genç oyuncu, 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi, ancak aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi aldı. Oyuncunun Merve Helvacıoğlu adında bir de ablası bulunuyor. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile attı.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol alan Helvacıoğlu, 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide zorla evlendirildiği eşi tarafından şiddete uğrayan ve sonunda aşkı bulan Nefes karakteriyle başrolde yer alıyor.