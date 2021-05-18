İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
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İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Şimdiden yaza hazır olan Derici, takipçilerini mest etti.

Sosyal medyada yaptıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine çok konuşulacak.

POZUNA YORUM YAĞDI

Yaza şimdiden hazır olan ünlü şarkıcı, bikinisini giyip aynanın karşısında poz verdi. Derici'nin bikinili paylaşımından sonra takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü.

İşte İrem Derici'nin bikinili pozu;

İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
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