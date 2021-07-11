İrem Derici ve Merve Özbey Gönen'de sahne aldı

Gönen'in tanınmış ailelerinden Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu'nun Kızı İpek ile Okanlar İşadamı Ekrem Okan'ın oğlu Mustafa'nın düğününde sanatçılar İrem Derici ve Merve Özbey'in hareketli parçaları ile dünya evine girdiler.

Gönen'in tanınmış ailelerinden Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu'nun Kızı İpek ile Okanlar İşadamı Ekrem Okan'ın oğlu Mustafa'nın düğününde sanatçılar İrem Derici ve Merve Özbey'in hareketli parçaları ile dünya evine girdiler.

Pandemi önlemleri kapsamında konuk sayısının azaltıldığı düğün de İrem Derici'nin parçaları ile ilk danslarını gerçekleştiren İpek Mutlu Okan ve Mustafa Okan çifti daha sonra sahne alan Merve Özbey'in hareketli parçaları ile pistin dozuna attırdılar. Aileleri; Ömür ve İbrahim Mutlu ile Handan ve Ekrem Okan'ın çiftlerinin evlatlarının bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Davetliler düğün töreninde sanatçılar İrem Derici ve Merve Özbet'in birbirinden güzel şarkılarına eşlik ettiler.

Mutlular Yeşil Bahçede, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından nikah kıyılan İpek ve Mustafa Okan çiftinin nikah şahitliklerini AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy birlikte gerçekleştirdi. İmzaların ardından nikah defterini genç çifte takdim etmeden önce AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı bir konuşma gerçekleştirdi. Subaşı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk yapın talimatını hatırlatmadan yapamayacağım. Gönen'imizin güzide iki ailesinin mutluluklarına ortaklık etmekten son derece memnunum. Genç çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

Pandemi önlemleri kapsamında konuk sayısının sınırlı tutulduğu geceye; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve eşi, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi, İlçe Jandarma Komutanı Jand. Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, MHP Gönen İlçe Başkanı Hasan Akgün, İşadamları, Aile yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı