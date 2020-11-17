İrem Derici - Senin Hastan sözleri
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İrem Derici - Senin Hastan sözleri

17.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:36
İrem Derici - Senin Hastan sözleri

Şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan İrem Derici, Senin Hastan şarkısı ile hayranlarından tam not aldı. Peki, İrem Derici - Senin Hastan sözleri nedir?

Şarkıları ile beğeni toplayan İrem Derici, "Senin Hastan" şarkısı ile gündem oldu. Peki,İrem Derici - Senin Hastan sözleri nelerdir? İşte, m İrem Derici - Senin Hastan sözleri!

İREM DERİCİ - SENİN HASTAN SÖZLERİ

Söz: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) & Hakkı Yalçın (Allstars)

Beste: Ayla Çelik & Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)

"SENİN HASTAN" ŞARKI SÖZLERİ İLE

Gözün arkada kaldıysa,

Önünü göremezsin

Aşk dediğin laf değil

Deli eder adamı

Alev alev yaktıysa

Bi' daha sönemezsin

Hancı mı, yancı mı, eski bi' sancı mı

Koyamadım adını

Çok canım acıdı, çoktan geçti

Senin hastan çıktı yastan

İhtirastan, ateşi kalmadı, söndü

Bi' zamanlar kördü aşktan

Öldü aşktan, seni de kalbine gömdü

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