İrem Derici - Senin Hastan sözleri
17.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:36
Şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan İrem Derici, Senin Hastan şarkısı ile hayranlarından tam not aldı. Peki, İrem Derici - Senin Hastan sözleri nedir?
Şarkıları ile beğeni toplayan İrem Derici, "Senin Hastan" şarkısı ile gündem oldu. Peki,İrem Derici - Senin Hastan sözleri nelerdir? İşte, m İrem Derici - Senin Hastan sözleri!
İREM DERİCİ - SENİN HASTAN SÖZLERİ
Söz: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) & Hakkı Yalçın (Allstars)
Beste: Ayla Çelik & Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)
"SENİN HASTAN" ŞARKI SÖZLERİ İLE
Gözün arkada kaldıysa,
Önünü göremezsin
Aşk dediğin laf değil
Deli eder adamı
Alev alev yaktıysa
Bi' daha sönemezsin
Hancı mı, yancı mı, eski bi' sancı mı
Koyamadım adını
Çok canım acıdı, çoktan geçti
Senin hastan çıktı yastan
İhtirastan, ateşi kalmadı, söndü
Bi' zamanlar kördü aşktan
Öldü aşktan, seni de kalbine gömdü