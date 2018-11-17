"İrem Derici Kocama Evlilik Teklif Etti Diyen" Işın Karaca'ya Esin Övet'den İmalı Gönderme

Şarkıcı Işın Karaca, katıldığı magazin programında "İrem Derici biz daha boşanmadan eski eşim Sedat'a evlenme teklifi etti" açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

İDDİALARI REDDETTİ

Eski evliliği hakkında konuşan Karaca, magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya attı. 5 yıl sonra açıklamalarda bulunan Karaca programa katılan Işın Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu söyledi. İrem Derici çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları redetti.

"BENİ BİRİLERİYLE KARIŞTIRMIŞ"

İrem Derici'nin "Beni birileri kendisiyle karıştırmış" açıklaması akıllara Sedat Doğan'ın eski eşi Esin Övet'i getirdi.

"TENCERE DİBİN KARA, SENİNKİ BENDEN KARA"

2009 yılında Sedat Doğan'dan boşanan Esin Övet, paylaşımıyla polemiğe dahil oldu. Övet, "Tencere dibin kara,seninki benden kara" diye guzel bir atasozu var. nedense bayilirim. Aklima geldi. Oylesine" notuyla imalı paylaşım yaptı.