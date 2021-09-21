İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı - Haberler Magazin
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İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Cem Belevi ile katıldığı doğum günü partisinde kendinden geçti. Partideki eğlenceli anları yaşayan Derici, oryantallerle göbek atarken adeta dansçılara taş çıkarttı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bodrum'da baş başa tatil yaparak aşk iddiasını güçlendiren ikili, bu sefer de doğum günü partisinde bir araya geldi.

ORYANTALLERE TAŞ ÇIKARDI

Son günlerde konserlerindeki danslarıyla dikkat çeken Derici, katıldığı partide de rahat durmadı ve oryantallerin ortasına geçerek göbek attı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici, kıvraklığıyla dansçılara adeta taş çıkardı. Derici'nin dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan Belevi, "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notunu yazdı.

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı - Haberler Magazin
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