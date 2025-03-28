İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmiş ve sevgilisinin fotoğrafını dövme olarak vücuduna kazıtmıştık. Ancak yoğun konser temposuna dayanamayan Derici, ani baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Müşahede altında tutulan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ve son kontrollerin ardından taburcu edileceği öğrenildi. İrem Derici hastaneye mi kaldırıldı? İrem Derici hasta mı?

İREM DERİCİ HASTANEYE Mİ KALDIRILDI? İREM DERİCİ HASTA MI?

Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine eklemişti. Son olarak sevgilisiyle olan bir görseli vücuduna dövme yaptıran İrem Derici'den şimdi ise sevenlerini üzen bir haber geldi.

Yoğun konser temposuna dayanamayan İrem Derici, ani baş dönmesi yaşayınca Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının bir gün boyunca müşahede altında tutulduğu öğrenildi. tv100'ün haberine göre, güzel şarkıcı, bir gün boyunca müşahede altına alındı. Derici, yapılan son kontrollerin ardından bugün taburcu edilecek