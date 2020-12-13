İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum

13.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:34
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, merak edilenlerini anlattı. Pek çok soruya içtenlikle yanıt veren Derici, eski sevgilileri hakkında, "En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Görünce kuduruyorum. Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar." dedi

İrem Derici, kendi YouTube kanalı için dokuz yıldır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın sorularını yanıtladı. Derici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİMİ MAHVETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

İrem Derici, "Bir mektup yazma hakkın olsa kine ve ne yazardın?" sorusu için "Eski sevgililerimden birine yazardım. Her şey çok güzel giderken sapıtıp kendi problemlerimin derdine düşüp güzel giden ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim. Bir daha bırak bu kadar güzel bir şeyi yaşamayı yarısı kadar güzel bir şey yaşayamayacağım için" dedi.

"ESKİ SEVGİLİLERİMİ KAÇIRIRDIM"

İrem Derici, "Asla duyulmayacağını bilsen ne suç işlerdin?" sorusuna ise "Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar. Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum… Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar…" yanıtını verdi.

İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum

İlgili Haberler

İrem Derici: Eski sevgililerimi güzel hatunlarla görünce kuduruyorum
İrem Derici: Eski sevgililerimi güzel hatunlarla görünce kuduruyorum
İREM DERİCİ'DEN ŞAŞIRTAN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI
İREM DERİCİ'DEN ŞAŞIRTAN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Neymar Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili dobra açıklama: Görünce kuduruyorum - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:34:47. #1.15#
title