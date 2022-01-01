İrem Derici'den şok eden aldatılma itirafı

İrem Derici, 2021'in kasım ayında ilk olarak Snob Magazin'in gündeme getirdiği Cem Belevi tarafından aldatılma iddialarını ilk kez doğruladı. Derici, kısa süreli birlikte olduğu meslektaşı Belevi tarafından aldatılınca, sosyal medya hesaplarından şarkıcıyı takipten çıkmıştı.

Derici, yılbaşı programı için katıldığı 'İbo Show' programında isim vermeden itirafta bulundu.

Geceye elbisesiyle damga vuran şarkıcı, "Herkesi her şeyi affettim. Yeni yıla içimde kinle ve nefretle girmek istemiyorum. Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Evet 3-4 ay önce aldatıldım. Allah cezalarını verecek.