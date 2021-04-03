İrem'den 100 gündür haber alınamıyor
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İrem'den 100 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İrem'den 100 gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 100 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den o günden bu yana haber alınamıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 100 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den o günden bu yana haber alınamıyor.

Emet Belediyesi'nde çalışan Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül, 100 gün önce ablasının evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Aile, "24 Aralık tarihinden bu tarafa kızımızdan haber alamıyoruz. Canlımı değil mi bilmiyoruz. Emet ilçemizin dağlık alanları ve çevre iller dahil her yerde aramalar yapılıyor. 100 gündür hiç bir haber alamadık. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak" dediler. - KÜTAHYA

İrem'den 100 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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