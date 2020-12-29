Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız hayatı ve biyografisi! Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Iraz Yıldız, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Iraz Yıldız hakkında merak edilenler. Iraz Yıldız hayatı ve biyografisi. Iraz Yıldız kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Iraz Yıldız merak konusu oldu. İşte Iraz Yıldız hakkında merak edilen Iraz Yıldız kimdir, Iraz Yıldız hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1997 yılında doğan Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesine sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi.