Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
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BBC

Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi

07.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:30
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi

Irak'ın kuzeyindeki Ezidi toplumu, 2014'te IŞİD tarafından öldürülen ve toplu mezarlardan çıkartılan104 kurbanı törenle toprağa verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Ezidi toplumu, 2014'te IŞİD tarafından öldürülen 104 kurbanı törenle toprağa verdi.

Kurbanların kalıntılarının kimlikleri tespit edildi ve gömüldükleri toplu mezarlardan çıkartılıp, Sincar Dağı yakınlarındaki Koço köyünde toprağa verildiler.

IŞİD Ezidiler'in yaşadığı bölgeleri ele geçirdiğinde binlerce erkeği öldürüp, kadın ve çocukları esir aldı ve tecavüz etti.

BM, IŞİD'ın Ezidi toplumuna karşı bir soykırıma giriştiğini söylüyor.





Ezidi Belgeleme Kurumu'ndan Hayri Ali İbrahim, toprağa verilen 104 erkeğin tümünün Ağustos 2014'te IŞİD tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Koço'ya gönderilmeden önce kurbanlar için Bağdat'taki Meçhul Asker anıtında bir tören düzenlendi ve her bir tabutun üzerine kurbanın fotoğrafı konuldu.





Ezidi insan hakları eylemcisi Mirza Dinnayi "Umarım gelecekte Ezidilerin korunması için çok daha fazlasını yapabiliriz ve gelecekte bir daha asla diyebiliriz" dedi.





Antik İran dinleri ve Yahudiliğin unsurlarını birleştiren olan bir dine sahip olan Ezidiler, IŞİD ve Sünni cihatçı gruplar tarafından kafir olarak görülüyor.

IŞİD'ın Ağustos 2014'te Irak'ı işgal etmesinden önce ülkede 550 bin Ezidi'nin yaşadığına inanılıyor. 360 bin Ezidi kaçıp, başka yerlere sığındı.





Uluslararası Af Örgütü, IŞİD'in elinden kurtulan 2 bi kadar Ezidi çocuğun hala ihtiyaç duydukları bakımı göremediklerini ve ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşadıklarını söylemişti.

Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi
BBC
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