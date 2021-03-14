İranlı üst düzey yargı yetkilisi, ABD ve bazı Avrupalı ülkeleri Saddam'ı ve teröristleri desteklemekle suçladı

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ve terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ve terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.

İran İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevini de yürüten Bakıri, başkent Tahran'da 57 ülkeden diplomatın katılımıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupalı ülkeleri eleştirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullanmasına karşı bildiri yayımlamasına karşı çıktığını, Fransa ve İngiltere'nin de ABD'nin yanında durduğunu savunan Bakıri, "ABD ve Avrupalı birkaç ülke, uluslararası kamuoyu ve kurumların potansiyelini de kullanarak bütün güçleriyle İran'a karşı hareket ettiler. Bu çerçevede Saddam'ı ve teröristleri desteklediler. Saddam'ın silahları ve teçhizatı ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupalı birkaç ülkenin hediyesiydi." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların en büyük etkisinin ilaç sektöründe görüldüğünü söyleyen Bakıri, Batılı ülkeleri insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun