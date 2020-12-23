Polis aracıyla tur atan İranlı YouTuber Mılad Hatamabadi, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi
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Polis aracıyla tur atan İranlı YouTuber Mılad Hatamabadi, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi

23.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:32

İstanbul Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu intermet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Hatamabadi Farahani gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GETİRİLDİ

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Fenomen Mılad Hatamabadi Farahani'nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu'nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

LAMBORGHİNİ MARKA OTOMOBİLİNDE KARPUZ SATMIŞTI

Öte yandan İranlı YouTuber, daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelmişti.

Polis aracıyla tur atan İranlı YouTuber Mılad Hatamabadi, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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